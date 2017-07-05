İlk ziyaretini referandum birincisi Harran ve Akçakale’ye yaptı

Göreve başladığı ilk gün valilik birimlerini gezerek personelle tanışan Vali Erin, aynı gün Harran ve Akçakale’ye giderek incelemelerde bulundu.

Harran’da Kaymakam Temel Ayça ve Harran Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Uyanık ile bir araya gelen Vali Erin, daha sonra tarihi Harran harabelerini ve kümbet evleri gezerek Kaymakam Ayça ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Bulduğu ilk fırsatta medeniyetin doğuş noktası olan Harran’a geldiğini ifade eden Vali Erin, Harran’da yapılanlarla ilgili kaymakam ve kümbet ev işletmecileriyle görüştüğünü, buraya daha fazla kaynak aktarılması gerektiği belirterek, “İnşallah bakanımız, milletvekillerimiz, kaymakamımız ve diğer aktörlerle birlikte Harran’da devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarının desteklenmesini sağlayacağız. Harran’da tespit edilmiş olan kümbet evlerin benzeri bir kümbet şehir oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda valilik olarak burada yürütülen çalışmalara sonuna kadar destek olacağımızı ve bir ayağımızın her zaman Harran’da olacağını Harranlı kardeşlerimizin bilmesini arzu ediyor, bu vesile ile tüm Şanlıurfalı ve Harranlı kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyor, dualarını beklediğimizi ifade ediyorum. Allah onlara karşı, devlet büyüklerimize karşı bizleri mahcup etmesin” dedi.

Akçakale’de incelemede bulundu

Harran’daki incelemelerinin ardından Akçakale Kaymakam Vekili Temel Ayça ile birlikte Akçakale’ye geçen Vali Erin, burada da Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve Akçakale 2. Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Ufuk Küçük ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Çarık ile bir araya gelerek sınır güvenliği konusunda bilgi aldı.

Yaklaşık 14 bin Suriyeli mültecinin barındığı AFAD Harran Konteynerkent Konaklama Tesislerinde de incelemelerde bulunan Vali Erin, tesis hakkında AFAD yetkililerden bilgi aldıktan sonra konaklama tesisinde yer alan mahalleleri gezerek Suriyeli misafirlerle sohbet etti. Karşılarında kendi dillerinde konuşan bir Vali gören Suriyeli misafirler, ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek Vali Erin’e yeni görevinde başarılar dileyip hayırlı olsun temennisinde bulundu. Suriyeliler, kendilerini Türkiye’de ağırladığı için Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına şükranlarını ifade etti.

Suriyeli misafirlerin çay ikramını geri çevirmeyen Vali Erin, onlarla birlikte uzun süre oturarak Arapça sohbet etti. Daha sonra tesiste yer alan okullarda incelemelerde bulunan Vali Erin, okulun kapasitesi ve verilen eğitimler hakkında konaklama tesisi yetkililerinden bilgi aldı.

Konteyner kentteki okullarda eğitim görerek Türkçe öğrenen Suriyeli çocuklar da Vali Erin’le konuşarak sohbet etti.