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24 Mayıs 2018 15:32

İlkokul öğrencisi resim sergisi açtı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi, 20 çalışmadan oluşan bir resim sergisi açtı.

İlkokul öğrencisi resim sergisi açtı

24 Mayıs 2018 15:32


Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesindeki Hülya Ağan İlkokulunda 3’üncü sınıfa giden 8 yaşındaki Amine Akbaba, 20 tablodan oluşan bir resim sergisi açtı. Cami imamı olan babasının resim yeteneğini keşfedip özel bir öğretmen tuttuğu öğrenilen küçük kız, kısa sürede resim yapma yeteneğini daha da geliştirdi. Amine Akbaba, 11 Nisan Ortaokulunda görev yapan resim öğretmeni Ayhan Güdücü’nün desteğiyle çizdiği resimlerle okul koridorlarında kişisel bir sergi açtı. Sergiyi gezenler resimleri büyük bir hayranlıkla inceledi. Amine Akbaba’nın yaşının küçük olmasından dolayı okula ailesi tarafından verilen dilekçeyle başlayabildiği öğrenildi.




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