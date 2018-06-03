Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 10:58

İnşaattan düşen Suriyeli işçi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da çalıştığı inşaatın 2’nci katından düşen Suriyeli işçi ağır yaralandı.

İnşaattan düşen Suriyeli işçi ağır yaralandı

03 Haziran 2018 10:58


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu işçi Rami El Hassan, dengesini kaybederek 2’nci kattan yere düştü. Arkadaşlarının düştüğünü fark ettiği işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç