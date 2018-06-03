İnşaattan düşen Suriyeli işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu işçi Rami El Hassan, dengesini kaybederek 2’nci kattan yere düştü. Arkadaşlarının düştüğünü fark ettiği işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.