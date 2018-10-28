İnsan siluetli bulut görenleri şaşırttı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde insan siluetli bulutu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İnsan suretindeki bulutun fotoğrafını çeken Nezir Bilgen, ”Özenli kırsal mahallesinden Siverek merkeze doğru gelirken, gün batımının fotoğraflarını çektiğini, sonradan çektiği fotoğrafları incelediğinde insan suretinde fotoğrafları gördüğünde şaşırdığını belirterek, “Fotoğrafları bende gördüğümde şoka uğradım, güneş ve bulutlar arasında bir insan yüzü görünüyordu, bu fotoğrafı arkadaşlarıma da gösterdim onlarda şaştı kaldı. Ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum” dedi