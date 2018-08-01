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01 Ağustos 2018 17:55

Iraklıların içinde bulunduğu araç tıra çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde tıra çarpan lüks araçtaki Irak uyruklu 5 kişi ağır yaralandı.

Iraklıların içinde bulunduğu araç tıra çarptı: 5 yaralı

01 Ağustos 2018 17:55


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 90’ıncı kilometresi Birecik ilçesi yakınlarında yaşandı. Irak uyruklu Abdulkareem S.’nin kullandığı 25969 plakalı lüks araç, Ömer K.’nin kullandığı 06 DJ 8910 plakalı tıra çarptı. Kazada Irak uyruklu sürücü Abdulkareem S. ile birlikte yanındaki aynı ülke vatandaşı Gamra Hussein K., Amene M., Mustafa M. ve Amani M. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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