İş yeri önünde çıkan yangında 3 dükkan ile bir otomobilde hasar oluştu

Yangın, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesi’ndeki bir iş yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın ilk olarak M.A.’ya ait iş yeri önündeki çekyat ve kanepelerin tutuşmasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen yangın daha sonra park halindeki bir otomobil ile 3 dükkanı da sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına almayı başardı.

Polis yangın sonrası olay yerinde inceleme başlattı.