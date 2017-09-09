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09 Eylül 2017 18:16

İş yerini temizlemek için tiner kullanan 2 kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa’da motorcu dükkanını temizlemek için tiner kullanan 2 kişi hastanelik oldu.

İş yerini temizlemek için tiner kullanan 2 kişi hastanelik oldu

09 Eylül 2017 18:16


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Melik Cabbar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motor tamircisinde çalışan 2 kişi yerdeki motor yağlarını temizlemek için tiner kullandı. Tinerden etkilenen 2 çalışan zehirlenirken, vatandaşların olayı fark etmesi üzerine hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 2 çalışanı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak burada tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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