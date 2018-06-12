İşçi servisi devrildi: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, ikindi saatlerinde Mardin-Şanlıurfa istikametinin 51. km’de meydana geldi. Servis sürücüsü Mehmet K., idaresindeki 80 GN 447 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş tarlaya yuvarlanıp takla attı. Servis aracından bulunan, Ömer K., Ali K., Serkan A., sürücü Mehmet K., ve Celal E., yaralandı. Dağyanı Jandarma mıntıkasına ait olan bölgede Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, yaralılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve diğer çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Mehmet K. ve Celal E.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.