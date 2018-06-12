Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 21:23

İşçi servisi devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisinin devrilmesi sonucunda araçta bulunan 2’si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

İşçi servisi devrildi: 5 yaralı

12 Haziran 2018 21:23


Edinilen bilgiye göre kaza, ikindi saatlerinde Mardin-Şanlıurfa istikametinin 51. km’de meydana geldi. Servis sürücüsü Mehmet K., idaresindeki 80 GN 447 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş tarlaya yuvarlanıp takla attı. Servis aracından bulunan, Ömer K., Ali K., Serkan A., sürücü Mehmet K., ve Celal E., yaralandı. Dağyanı Jandarma mıntıkasına ait olan bölgede Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, yaralılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve diğer çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Mehmet K. ve Celal E.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç