İsot festivali renkli görüntülerle başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen URFES İsot Festivali, 'Tarlada isot hasadı' etkinliği ile başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası İsot Festivali (URFES) başladı. 23 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında hafta sonlarına denk gelen 5 günlük program çerçevesinde gerçekleştirilecek İsot Festivali, Göbeklitepe mevkiindeki Yeşiltaş kırsal mahallesinde 'Tarlada isot hasadı' programı ile start aldı.

Festivalin açılış konuşmasını yaparak tüm davetlileri selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın zengin kültürel mirasını her platformda tanıtmaya devam ettiklerini söyledi. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Şanlıurfa'nın tarih ve kültürde önemli -bir yere sahip olduğunun altını çizen Çiftçi, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimiz her geçen yıl daha da yoğun katılım alarak devam ediyor. Bu yıl da festivalimizi ilk olarak Tarlada Hasat Programı ile açıyoruz. 23 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında farklı etkinlikler, buluşmalar, sergiler ve konserlerle devam edecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Büyükşehir olarak şehrimizin alt ve üst yapısının yanı sıra sosyal yaşama yönelik projelerimiz ve Şanlıurfa'yı Şanlıurfa yapan değerlerimizin tanıtımına yönelik çalışmalarımız da sürüyor" dedi.

Çiftçi'nin konuşmasının ardından katılımcı STK temsilcileri de birer konuşma yaparak, etkinliğin birlik ve beraberlik içerisinde daha da güzel kutlanacağını söyledi.

Tarlada isotlar toplandı

Konuşmaların tamamlanması ile tüm davetliler tarlaya geçerek isot hasadı yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı tarlada toplanan isotlar katılımcılara hediye edildi.

Festivalin bir sonraki buluşması ise 5 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Çiftçi, Hamarat Eller Çarşısı'nda isot kahvaltısı ile başlayacak ikinci buluşmaya tüm Şanlıurfa halkını davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğini yaptığı programa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Mehmet Altun, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetliler katıldı.