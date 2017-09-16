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16 Eylül 2017 19:19

İsot festivali tarlada hasat ile başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl ilk kez düzenlenecek isot festivalinin ilk etabı olan tarlada isot hasadına katıldı.

İsot festivali tarlada hasat ile başladı

16 Eylül 2017 19:19


AK Parti ilçe kongrelerine katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl ilki düzenlenen isot festivalinin başlangıcı olan tarlada isot hasadına katıldı. Kısas Mahallesi’nde düzenlenen hasada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Tarlada isot toplayan Cevdet Yılmaz, isotun bu bölge için değerli olduğu belirterek, "İsotun yemekte, müzikte ve Şanlıurfa kültüründe çok önemli bir yeri var. İsotun Türkiye genelinde yayılmasında da artış var. Bu güzel değeri bugün tarladan topladık ve hasat sezonunu başlatıyoruz. Bu yılda çiftçilerimizden hasadın iyi olduğunu öğrendik. İnşallah çiftimizin yüzünü güldürecektir" dedi.


Hasatta konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise “Bugün isot festivalini başlattık. Tarlada toplandıktan sonra işletilecek daha sonra da öğütülecek isot pazarında. Şanlıurfa’ya gelen misafirlere servis edilecek” dedi.


Program, katılımcılara kuru isot ve ayran ikramının ardından sona erdi.




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