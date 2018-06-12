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12 Haziran 2018 11:13

İsotlu pişmaniyeden sonra kahveli ve meyveli pişmaniye

Şanlıurfa’da isotlu pişmaniyeden sonra kahveli ve meyveli pişmaniye de üretilmeye başlandı.

İsotlu pişmaniyeden sonra kahveli ve meyveli pişmaniye

12 Haziran 2018 11:13


Şanlıurfa’da isotlu pişmaniyenin ilgi görmesi üzerine kolları sıvayan ustalar bu defa ise başta kahveli olmak üzere vişneli, kivili ve portakallı pişmaniye de üretmeye başladı. Haşimiye Meydanı’ndaki iş yerinde daha önceden isotlu pişmaniye üreten Salih Aydar, bu defa ise kahveli ve meyveli pişmaniye üretmeye başladı. Pişmaniye ustası Salih Aydar, isotlu, kahveli, vişneli, kivili ve portakallı pişmaniyeden sonra yakın zamanda karpuzlu pişmaniye de üreteceğini söyledi.


Ziyaret amaçlı Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya gelen İbrahim Taşdemir, “Antep’ten ziyaret için geldim. Burada pişmaniye gördüm hoşuma gitti. Baktım her çeşitten var. Güzeldi yani hepsi hoşuma gitti. Çeşitli meyvelerden yapılmışları vardı. İsotlu olanı bile var” şeklinde konuştu.


İsotlu pişmaniyeyi denemek için geldiğini söyleyen Salih Doğan ise “Burası Urfamızın pişmaniyecisi. Normalde hep yediğimiz pişmaniye ama bu sefer buradan geçince istotlusunun da olduğunu söylediler. Biz de yedik, çok güzel. Kivilisi, portakallısı olsun daha bir çok çeşidi var. Pişmaniyeyi herkese tavsiye ederiz. Güzel baharatlı pişmaniyeler, vişne, portakal, onları da denedik, çok güzel” diye konuştu.


Kahveli ve meyveli pişmaniye Türkiye’nin değişik bölgelerinde de üretiliyor.




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