İstanbul’dan Harran’a uzanan yardım eline Özyavuz’dan teşekkür

Özyavuz, ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan yardım eli için hayırsever gençlere teşekkür etti.

Beylikdüzü Genç Fenerbahçeliler, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak Minik Eller Üşümesin kampanyası kapsamında Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Kaymaklı ilk ve ortaokuluna, elbise ve kırtasiye yardımında bulundu. Okuldaki yardım çalışmalarını tamamlayan Beylikdüzü Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cenap Dolaş, Dernek Onursal Başkanı İlyas Dolaş, dernek üyeleri Kürşat Keskin ve Yusuf Tutku, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’u makamında ziyaret etti.

Çocuklar bizim geleceğimiz

Başkan Özyavuz, İstanbul’dan kalkıp Harran’a gelerek minik çocukları sevindiren hayırsever gençlere gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür etti. Harran Belediyesi olarak imkanlar dahilinde eğitime her zaman destek olduklarını dile getiren Başkan Özyavuz, öğrencilerin daha rahat ve sağlıklı alanlarda eğitim görebilmeleri adına çalıştıklarını söyledi.

Özyavuz, "Çocuklar bizim geleceğimiz ve onların daha iyi eğitim alabilmeleri bizim için oldukça önemli. Bu kapsamda Belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Genç kardeşlerimiz örnek alınmalı

Özellikle kırsal kesimlerde eğitim gören çocukların, kırtasiye, giyecek ve okul araç ve gereci konusunda bir çok eksiğinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Özyavuz, “Bu genç kardeşlerimizin yaptığı anlamlı yardımın diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olması temenni ediyoruz. Çünkü, zor şartlar altında eğitim gören çocuklarımıza yapılacak her yardım, geleceğin Türkiye’sinin inşaatına önemli bir tuğla görevi görecektir” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Genç Fenerbahçeliler ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’a teşekkür etti.