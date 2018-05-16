İstanbullu öğrenciler Göbeklitepe’yi gezdi

İçişleri Bakanlığının ‘İller arasında kardeşlik Köprüsünün kurulması, kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, huzura katkı sunulması, kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması’ amacıyla oluşturulan ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında 15 yaş altı 200 öğrenci, İstanbul’dan Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa ziyareti çerçevesinde 12 bin yıllık Göbeklitepe’yi gezen öğrenciler, tarihi yerinde öğrenme fırsatı buldu. Öğrenciler ayrıca, proje kapsamında, Akçakale, Siverek, Eyyübiye ve Ceylanpınar ilçelerini de gezdi.

Projenin Şanlıurfa ili Koordinatörü Abdülkadir Aykut, “İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Biz Anayoluyuz’ projesi adı altında, 21 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ve 30 batı ile Karadeniz Bölgesi illerinden toplam 50 bin çocuk arasında kardeşlik köprüsünün kurulması, kardeşlik ruhunun geliştirilmesi ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla çok güzel bir proje kurulmuş. Doğu ilerinden 38 kafile halinde 4 bin 500 öğrenci İstanbul’a yaklaşık bin 500’ü de Trabzon’a geçtiğimiz günlerde gönderilmişti. Çok güzel şekilde ağırlandı, dönüşlerde çok değişik sahneler yaşandı. Ağlayarak çocuklarımızı vermek istemeyen aileler oldu. Şu anda İstanbul Çekmeköy, Ümraniye, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinden gelen 200 öğrenci ve 20 öğretmeni 5 gün misafir edeceğiz. Tarihi ve kültürel yerleri gezeceğiz” dedi.

Öğrenciler ise Göbeklitepe’yi gezdikleri için kendilerini şanslı gördüklerini belirterek, herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu aktardı.