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İstifa eden rektörün yerine yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itaatin farz olduğu yönündeki söylemlerinin ardından İstifa eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a itaatin farz olduğu yönündeki söylemlerinin ardından İstifa eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın yerine yeni rektör atandı.


Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı, 'İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır' sözleri ile gündeme gelmiş, gelen tepkilerin ardından istifasını açıklamıştı.


Prof. Dr. Taşaltın'ın istifasının ardından boşalan rektörlük görevine ise üniversiteden yapılan yazılı açıklama ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiğdem getirildiği duyuruldu.

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