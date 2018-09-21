İşyerine giren hırsız suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'da bir işyerine giren hırsız, işyeri sahibi ve çevredekiler tarafından suçüstü yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir hırsız, kapısı açık olan işyerinde kimsenin olmadığını fırsat bilerek içeri girdi. Bir süre içerde gezinen hırsız, çevrede bulunan esnaf tarafından fark edilince işyeri sahibine bilgi verildi. İşyerine çevredeki esnafla birlikte giren işyeri sahibi, hırsızı amacına ulaşmadan suçüstü yakaladı. Hırsızın ne çalmaya çalıştığı henüz öğrenilemezken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, hırsızı polis otosuna bindirerek karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.