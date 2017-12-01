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01 Aralık 2017 16:09

İtfaiye aracı vakaya giderken kaza yaptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da itfaiye aracı, intihar vakasına giderken kaza yaptı.

İtfaiye aracı vakaya giderken kaza yaptı: 2 yaralı

01 Aralık 2017 16:09

Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Kuyubaşı Mahallesi’nde aydınlatma direğine çıkan bir kişi iddiaya göre intihara teşebbüs etti. Şahsın intihar edeceğini düşünen vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, madde kullandığı düşünülen şahsı aşağı indirmek için yoğun çaba harcadı. Bu sırada olay yerine gitmekte olan itfaiye aracı, bir otomobille çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Direğe çıkan şahıs, polisin uzun çabaları sonucu indirildi. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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