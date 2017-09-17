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17 Eylül 2017 09:13

İtfaiyeden yüzük operasyonu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde parmağına yüzük sıkışan kişinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İtfaiyeden yüzük operasyonu

17 Eylül 2017 09:13


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Necmi A., sağ elinin yüzük parmağına taktığı gümüş yüzük sıkıştı. Parmağında sıkışan yüzüğü çıkaramayan vatandaş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Binasına geldi. Burada hastane doktoru durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri Necmi A.’nın parmağına sıkışan yüzüğü doktor gözetiminde spiral ile çıkarttı.


Necmi A., parmağında sıkışan yüzüğü çıkaran itfaiye ekiplerine, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Beni büyük bir dertten kurtardınız. Elinize, kolunuza sağlık” diyerek teşekkür etti.




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