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04 Eylül 2018 19:03

İYİ Parti’de toplu istifa şoku

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Rüstem Coşkun, 46 yönetim kurulu üyesiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti’de toplu istifa şoku

04 Eylül 2018 19:03


İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Rüstem Coşkun, İYİ Parti Genel Merkezinin gerçekleştirdiği il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları görüşmenin ardından toplu istifa kararı aldıklarını söyledi. Coşkun açıklamasında, “Yapının yenilenmesi ve değişimin oluşmasıyla yerel seçimlerde daha güçlü bir İYİ Parti İl Teşkilatı oluşmasını istiyoruz. Benimle birlikte 46 arkadaşımız, yönetim olarak istifa ettik. Birlikte çıktığımız bu yolda, bize destek veren ve güvenen teşkilat üyelerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.




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