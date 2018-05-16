Jandarma karakoluna roketatarlı saldırı: 2 asker yaralandı

45 sıralarında roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı. Saldırıya karşılık veren askerler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Yaralı askerler ambulansla ilk önce Halfeti Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Askerler tedavi altına alındı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ilçeye bağlı Yukarı Göklü kırsal Mahallesi’nde bulunan jandarma Karakoluna teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini ve 2 askerin yaralandığını belirtti. Yaralı askerlerin hastanede tedavi altına alındığını söyleyen Vali Erin, bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.

Öte yandan karakolunun önünde toplanan kalabalık terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.