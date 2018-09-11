Japon 2 projesi Şanlıurfa Teknokentte start aldı

Birleşmiş Milletlerin küresel kalkınma ağı oluşturmak için kurduğu Suriyeli ve ev sahibi toplumlar için istihdam imkanlarının geliştirilerek dayanıklılık oluşturma projesine ODTÜ Teknokent de destek veriyor.

Tarım Bakanlığı ve UNDP heyeti Şanlıurfa teknokent ile ortak yürütülecek olan proje hakkında görüşmek üzere Şanlıurfa Teknokent'e geldi. Tarım Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür yardımcısı Ahmet Volkan Güngören, Karacadağ Kalkınma Ajansı il koordinatörü, TKDK temsilcisi, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, GAPTAEM temsilcileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP heyeti ile ODTÜ teknokent heyeti, Şanlıurfa Teknokent atölye ve laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa'da bir dizi incelemelerde bulunan heyete eşlik eden Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün teknokent hakkında gelen heyete bilgi verdi. Şanlıurfa Teknokentin kuruluş aşamalarını anlatan Prof. Dr. Yenigün, “İdare binası ve kuluçka merkezi inşaatı 2014 yılında tamamlanmış olup 1 Kasım 2014 tarihi itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır. Şanlıurfa Teknokent'in merkez binası (HRÜ Şairnabi TGB) Harran Üniversitesi Makine Fabrikası yerleşkesinde bulunmaktadır. Makine Fabrikası arazisi üzerinden 24 bin metrekare yüzölçümlü bir alan Teknokent'e ayrılmıştır. Tarımsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi için ise, Şanlıurfa Valiliğine ait 716 bin 365 metrekare yüz ölçümlü Vali Akbulut Meyve Fidanlığı (HRÜ Gülveren TGB) ile 481 bin 807 metrekare yüzölçümlü GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Akçakale İşletmesi (HRÜ GAP TGB), Teknoloji Geliştirme Bölgesine ayrılmıştır. Bölgede kurduğumuz tarım ağırlıklı Teknokentle, sulu tarım ile birlikte ortaya çıkan köklü sorunların üstesinden gelmek, tarımsal ürünleri bölgede sanayi ürünlerine dönüştürmek, Biyoteknoloji - Sulama Teknolojileri - Yenilenebilir Enerji gibi konularda tarımsal teknolojiyi ön plana çıkarmak, yeni teknolojiler üretmek ve yapılan çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde ilgililere aktarmak açısından son derece etkili olacaktır” diye konuştu.