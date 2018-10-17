Kadın girişimci borç para ile kendi işinin patronu oldu

Şanlıurfa'da borç parayla işletmeciliğe adım atan girişimci kadın, el hünerini lezzete dönüştürdüğü lokantasında aile katkısına destek sağlıyor.

Şanlıurfa'da evli ve 4 çocuk annesi 52 yaşındaki Filiz Palalı, ailesinin çeşitli nedenlerle maddi sıkıntı yaşaması üzerine yemeklerini beğenen çevresindekilerin tavsiyesiyle yöresel ev yemekleri yapacağı lokantayı açmaya karar verdi. Eşi Aziz Palalı'nın desteğiyle yakınlarından borç alan Palalı, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde küçük bir dükkan kiralayarak hayalini gerçekleştirdi. Kazandığı parayla kısa sürede borcunun bir kısmını ödeyen girişimci kadın, ev hanımlarına tavsiyede bulunarak, hayallerini gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Ev yemeklerini çok sevdiğini bu yüzden yeni açılan lokantaya gelerek yemek yediğini belirten müşterilerden Recep Bulut, “Öncelikle böyle bir lokantanın Şanlıurfamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kadının böyle bir işyerini açması, eşinin, ailesinin geçimine destekte bulunması o kadın için çok güzel bir duygudur. Ben sık sık buraya gelip yemek yerim. Aşırı derecede yemekleri lezzetli buluyorum” dedi.

Girişimci ev hanımı Filiz Palalı, yemek yemeye gelen müşterilerin yemeklerini beğenmesinin işine olan aşkını daha da artırdığını belirterek, “Bir bayan olarak aile katkısına destek olmak için böyle bir iş yerine açmaya karar verdim. Biraz biriktirdiğim param vardı, bu paranın üzerine borç para alarak iş yerimizi açtık. Kendi iş yerimin olması beni çok gururlandırıyor. Ben tüm kadınların hayallerini gerçekleştirmesi için bu tür girişimlerde bulunmasını istiyorum. Kadınlar istedikleri ve aklındaki hayallerini bir an önce gerçekleştirsinler bu konuda en büyük destekçim eşim oldu. Ayrıca gelinim oğlum kızım bana yardımcı oluyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Gelen müşteriler yemeklerimi beğendiklerini söylüyorlar, bu da benim hoşuma gidiyor. İşime olan sevgim daha da artıyor, hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Girişimci ev hanımı Filiz Palalı'nın eşi Aziz Palalı da eşinin el hünerini lezzete dönüştürdüğünü aktararak, "Bu iş yerini zor şartlar altında eşim açtı. Ben de eşime tatlı yemekleri konusunda yardımcı oluyorum. Her türlü tatlı çeşitlerini yapabiliyorum. Ayrıca gerekli erzakların temini noktasında yardımcı oluyorum. Eşim de el becerisi ile yemekler yapıyor. İlgi var, herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.