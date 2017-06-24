Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 14:05

Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter Ramazan Bayramını kutladı

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Ramazan bayramını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter Ramazan Bayramını kutladı

24 Haziran 2017 14:05


AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu belirtti.


Bu mübarek günlerde dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Biter, “Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramının tüm insanlığa, ülkemize, ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temennisiyle herkesin sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmesini dilerim” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    43°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    44°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:54
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:38
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!