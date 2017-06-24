Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter Ramazan Bayramını kutladı

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu belirtti.

Bu mübarek günlerde dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Biter, “Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramının tüm insanlığa, ülkemize, ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temennisiyle herkesin sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmesini dilerim” ifadelerine yer verdi.