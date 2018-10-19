Kadın ve çocuklar aynı merkezde eğitim alacak

Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgiler alan Demirkol, “Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezimizde, kadın ve çocuk aynı merkezde eğitim alacak” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Devteşti Mahallesinde yapımı devam eden Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Demirkol, inşaatı da gezerek çalışmaları yerinde denetledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Demirkol,” Önünde bulunduğumuz inşaat, Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi. Kadınlarımız gelecek, sosyal hayata katılacak. Meslek edinmelerle ilgili kurslar, gerektiğinde okuma yazma, Kuran-ı Kerim okumayı öğrenme, el işi, dikiş, nakış ve bunun gibi faaliyetleri burada yapacaklar. Biz kadınlarımızın sosyal hayata katılmasını, eğitimli olmasını, almış olduğu eğitimi, kültürünü çocuğuna yansıtmasını istiyoruz. Kadınlarımız, Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezine gelecek ve burada yapmış olduğumuz havuzlarda yüzme imkanı bulacak, spor yapacaklar. Aynı şekilde, engelli kadınlarımız için de ayrı bir havuz inşa ediyoruz. Kadınlar buraya geldiği zaman, çocuğu bebek yaştaysa kreşe bırakabilecek, ilk veya ortaokul çağında ise eğitimleri burada devam edecek. Kadınla çocuğun, kadınla ailenin, birlikte yaşamasını, birlikte eğitim almasını, çocuğunun bütün tehlikelerden korunması, en iyi şekilde yetişmeleri için kadınlarımızın gözü, çocuklarının üzerinde olacak. Eğitim çalışmalarımız, anne ile çocuğuna birlikte verilecek. Bu bölgede de, ulaşım sorununu yaşanmaması adına kapalı otopark yapmaktayız. Şunu ifade etmek istiyorum ki, bölgenin en büyük kadın ve çocuk merkezidir. 17 bin 600 metrekare inşaat alanına sahiptir. Bu 17 bin 600 metrekare ile biz 3 bin metrekareden 6 belediye binası yapabilirdik. Önceliğimiz halkımız olduğundan, geleceğimizin teminatı olan gençliğimizin bu şekilde yetişmesini arzuladığımız için belediye binasından önce kadınlarımızın ve çocuklarımızın eğitimi için bu tesisi yapıyoruz. Yaşlılarımızı unutmuyoruz. Yaşlılarımız için de Yaşlı Bakımevi yapıyoruz. Bu merkezimizi, yaşlılarımız gerektiğinde günü birlik arkadaşlarıyla buluşma amaçlı kullanacak. Evi olmayan, burada yatılı kalmak isteyen yaşlılarımız yine aynı şekilde bu merkezimizde sene 365 gün kalabilecektir. Haliliye Belediyesi olarak insana hizmet etmeyi ilke ve prensip edinmiş bir belediyeyiz” diye konuştu.