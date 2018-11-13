Kafesinden uçan bülbül sahibine zor anlar yaşattı

Sahibi ve çevredekilerin bülbülü kovaladığı anlar gülümsetti.

Şanlıurfa Fuar ve Kongre Merkezinde, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği tarafından düzenlenen kanarya ve kafes kuşları yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 36 kanarya ve kafes kuşları derneğinin katılım gösterdiği etkinlikte birbirinden güzel 5 bin 706 kafes kuşu yer aldı. Yarışma ile dereceye en güzel kuşlar belirlendi.

Kafesten uçan bülbülü yakalama çabası gülümsetti

Fuar merkezinde sahibinin bir anlık dalgınlığıyla kafesinden uçan bir bülbül, sahibine ve çevredekilere zor anlar yaşattı. Sahibi ve çevredekilerin bülbülü kovaladığı anlar, gülümsetti. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu yakalanan bülbül, tekrar kafesine konuldu. Renkli görüntüler kameraya yansıdı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, meraklılar beğendikleri kuşları alma imkanı buldu. Yarışmalarda dereceye giren kuşlar, Ocak ayında Hollanda'da düzenlenecek Dünya şampiyonasına katılacak.

Öte yandan bölgede bülbül fiyatlarının ise 50 ile 2 bin TL arasında satıldığı öğrenildi.