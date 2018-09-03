Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 13:21

Kahraman güvenlik görevlisi kalp krizi geçiren vatandaşı ölümden kurtardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hastaneye karın ağrısı şikayeti ile giden bir vatandaş, kalp krizi geçirdi.

Kahraman güvenlik görevlisi kalp krizi geçiren vatandaşı ölümden kurtardı

03 Eylül 2018 13:21

Hastaya ilk müdahaleyi yapan güvenlik görevlisi, vatandaşı ölümden kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Siverek Devlet Hastanesine başvuran İsmail Ülüm, doktor sırasını beklerken ağrısı şiddetlendi. Vatandaşın yanına giden güvenlik görevlisi Ferda Özkan, vatandaşın kalp krizi geçirdiğini fark etti. Hastaya anında müdahale eden güvenlik görevlisi, hastanın acil serviste tedavi altına alınmasını sağladı. Kahraman güvenlik görevlisi, daha sonra ise hastayı kardiyoloji bölümüne götürerek muayene ettirdi. Burada yapılan muayene ve tetkiklerde hastanın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Kalp krizi geçiren Ülüm ise gerekli muayene ve tedavinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Ülüm’ün durumunun iyi olduğu ve burada kendisine 5 adet stent takıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç