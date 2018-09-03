Hastaya ilk müdahaleyi yapan güvenlik görevlisi, vatandaşı ölümden kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Siverek Devlet Hastanesine başvuran İsmail Ülüm, doktor sırasını beklerken ağrısı şiddetlendi. Vatandaşın yanına giden güvenlik görevlisi Ferda Özkan, vatandaşın kalp krizi geçirdiğini fark etti. Hastaya anında müdahale eden güvenlik görevlisi, hastanın acil serviste tedavi altına alınmasını sağladı. Kahraman güvenlik görevlisi, daha sonra ise hastayı kardiyoloji bölümüne götürerek muayene ettirdi. Burada yapılan muayene ve tetkiklerde hastanın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Kalp krizi geçiren Ülüm ise gerekli muayene ve tedavinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Ülüm’ün durumunun iyi olduğu ve burada kendisine 5 adet stent takıldığı öğrenildi.