Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 18:04

Kahraman şehit polis için taziye ziyareti

Kahraman şehit polis için taziye ziyareti

09 Ocak 2017 18:04

Ceylanpınar Belediyesi personeli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, İzmir’de meydana gelen terör saldırısında teröristlerle girdiği çatışmada 2 teröristi etkisiz hale getirip kahramanca mücadele edip şehit olan trafik polis memuru Fethi Sekin için taziyede bulundu.
Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun ve Özel Kalem Müdürü Aziz Aydın’ın önderliğinde Ceylanpınar ilçe emniyet müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulunuldu. İlçe Emniyet Müdürü Duyar’a üzüntü ve taziyelerini ileten Belediye yetkilileri birlik ve beraberlik mesajı vererek terörün bu topraklarda hiçbir zaman başarılı olamayacağını belirtti. Taziyeleri kabul eden Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar, ziyaretten dolayı Belediye yetkililerine teşekkür ederek terörle mücadelede azimle devamlılık mesajı verdi. Gerçekleşen taziye ziyaretinde kahraman şehit trafik polis memuru Fethi Sekin’in meslektaşlarına başsağlığında bulunularak trafik tescil büro amirliğine çelenk bırakıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç