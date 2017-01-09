Kahraman şehit polis için taziye ziyareti

Ceylanpınar Belediyesi personeli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, İzmir’de meydana gelen terör saldırısında teröristlerle girdiği çatışmada 2 teröristi etkisiz hale getirip kahramanca mücadele edip şehit olan trafik polis memuru Fethi Sekin için taziyede bulundu.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun ve Özel Kalem Müdürü Aziz Aydın’ın önderliğinde Ceylanpınar ilçe emniyet müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulunuldu. İlçe Emniyet Müdürü Duyar’a üzüntü ve taziyelerini ileten Belediye yetkilileri birlik ve beraberlik mesajı vererek terörün bu topraklarda hiçbir zaman başarılı olamayacağını belirtti. Taziyeleri kabul eden Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar, ziyaretten dolayı Belediye yetkililerine teşekkür ederek terörle mücadelede azimle devamlılık mesajı verdi. Gerçekleşen taziye ziyaretinde kahraman şehit trafik polis memuru Fethi Sekin’in meslektaşlarına başsağlığında bulunularak trafik tescil büro amirliğine çelenk bırakıldı.