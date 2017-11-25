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25 Kasım 2017 00:55

Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Şanlıurfa’da otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

25 Kasım 2017 00:55


Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep otoban yolunun merkez Karaköprü ilçesi 12’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 BJ 250 plakalı otomobil, yapım nedeniyle daraltılan yolun girişinde Hacı Ç.’nin kullandığı 21 EN 852 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan biri bayan, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü olay yerine giden jandarmaya teslim olurken cesetler ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Kazada ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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