Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Salih Demir (32) yönetimindeki 63 K 8502 plakalı kamyonet Şanlıurfa'ya doğru seyir halindeyken arpa yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen 112 acil müdahale ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edilen yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada nedeniyle Siverek- Şanlıurfa karayolunda iki kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla karayolu tekrar trafiğe açıldı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.