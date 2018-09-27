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Kamyonet park halindeki 5 araca çarptı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 5 araca çarptı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 5 araca çarptı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde Nur Kalkan Caddesi'nden yokuş aşağı seyir halindeki Ömer Faruk K. yönetimindeki 63 PR 976 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak park halindeki 34 PH 9566 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil de diğer park halindeki 4 diğer aracın birbirine çarpmasına neden oldu. Kazaya karışan kamyonet ile 5 otomobilde maddi hasar oluştu.


Yaralanın olmadığı trafik kazasında polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

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