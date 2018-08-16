Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 17:25

Kanala düşen Suriyeli kardeşler boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde tarım arazisinde çalıştıkları sırada DSİ’ye ait sulama kanalına düşen Suriye uyruklu 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Kanala düşen Suriyeli kardeşler boğuldu

16 Ağustos 2018 17:25


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bozova ilçesi Arıkök kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Kobani’de yaşarken Suriye’deki iç savaştan kaçarak Bozova ilçesine yerleşen ve tarlada tarım işçiliği yapan Hamo ve Hazne çiftinin 10 yaşındaki kızları Kefa İbrahim, kovayla su almak istediği beton kanala düştü. Ayağı kayarak kanala düşen kız kardeşini kurtarmak isteyen 16 yaşındaki Aycan İbrahim de suya atladı. Suda çırpınan 2 kız kardeş, kısa süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışmaları yapan sualtı polisleri, 2 kız kardeşin cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler ilk önce Bozova Devlet Hastanesine, oradan da otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç