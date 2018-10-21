Kapkaççının kaçamadığı anlar kamerada

Şanlıurfa'da bir kişinin elindeki cep telefonunu alarak motosikletle kaçmaya çalışan zanlı, vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca ve zanlının yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre motosikletle mahalleye gelen 2 kişi, bir vatandaşın elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonunun alındığını gören vatandaşlar, otomobille motosikletle kaçmaya çalışan kapkaççıların peşine düştü. Motosikletteki kapkaççılar, kendilerini kovalayan otomobilden kaçmaya çalışırken girdikleri bir sokakta başka bir araçla çarpıştı. Devrilen motosikletin üzerindeki zanlılardan biri, otomobilden inen vatandaşlar tarafından yakalanırken diğeri ise yerdeki motosikleti alarak kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamaca ve zanlının yakalanma anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İsminin M.K. olduğu öğrenilen zanlı, çağrılan polis ekiplerine teslim edilirken cep telefonu ise sahibine verildi. Diğer zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, birçok benzer suçtan sabıka kaydı olan E.T. isminde şahıs olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan diğer zanlı da emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.