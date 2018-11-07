Karabağ kardeşlik parkı hizmete açılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği temsil eden ‘Karabağ kardeşlik parkı' hizmete sunuluyor.

Eyyübiye Yenice mahallesinde yapımı tamamlanan 106 bin metrekarelik ‘Karabağ kardeşlik parkında 26 Şubat 1992'de Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen Hocalı Soykırımında katledilen 613 Azerbaycan vatandaşını temsilen ‘Hocalı soykırım anıtı' bulunuyor. 9 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek olan açılışa Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ile yerli ve yabancı bürokrat katılım sağlayacak. Gerçekleştirilecek olan açılış törenine tüm Şanlıurfalıları davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa bilindiği gibi kardeşliğin, huzurun ve hoş görünün şehridir. Azerbaycan'da her anlamda kardeş ülkemizdir, her ikili işbirliğinde olduğu gibi kardeşliğimizin daha da pekişmesi yönünde yapımını tamamladığımız Karabağ Kardeşlik Parkı'nı açıyoruz, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.