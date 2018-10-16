Karaciğer nakli ile 13 yıl sonra tekrar hayata tutundu

Şanlıurfa'da 13 yıldır karaciğer nakli bekleyen vatandaş, beyin ölümü gerçekleşen Elazığlı 42 yaşındaki kişinin organı ile tekrar hayata tutundu.

Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Şükrü Sidal (57), 13 yıldır karaciğer nakli bekliyordu. Elazığ'da beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki A.K. de vasiyetinde organlarının bağışlanmasını istemişti. Bunun üzerine harekete geçen Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimleri, Elazığ Şehir Hastanesinde tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen A.K.'nin karaciğeri ameliyatla alındıktan sonra getirildiği Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde nakil bekleyen Şükrü Sidal'a nakledildi.

“Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum”

13 yıldır karaciğer nakli bekleyen Şükrü Sidal, “Benim ciğerlerim bitmişti. Ciğerini bağışlayan hastadan Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şu an çok iyiyim. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. 13 yıldır siroz hastasıydım. Nereye gittiysem tedavi olamıyordum. Allah hocamızdan razı olsun bir ay içinde karaciğer organını buldu. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Organ bağışı hayat kurtarır"

Organ bağışının son derece önemli olduğunu aktaran Harran Üniversitesi Organ Nakil Mesul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Şükrü Sidal 57 yaşında karaciğer yetmezliği olan bir hastamızdır. Hastamızı kadavra listesine koyduk. Elazığ Şehir Hastanesinde tedavi gören böbrek yetmezliği hipertansif bir hastadan beyin ölümü gerçekleşince karaciğeri bağışlandı. Ekibimiz Elazığ'dan karaciğer naklini alıp karaciğer organı bekleyen hastamız Şükrü Sidal'a nakledildi. Organ bağışı bizim için son derece önemlidir. Beyin ölümü gerçekleşmiş hayatla bağdaşmayan bitkisel hayattaki insanlarımız, organ nakli bekleyen hastalarımıza umut, ışık olmaktadır. Hastamızı 2 gün içerisinde tabucu edeceğiz” şeklinde konuştu.

Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ise “Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak özellikle organ naklinde ciddi bir çalışma yapmış bulunmaktayız. Hastanemizde yeni düzenlemelerle birlikte bu konu için ayrılmış ameliyathanelerimiz mevcuttur. Ekibimize katılan yeni hocalarımızla birlikte organ nakli ve karaciğer nakli konusunda gelişmelerimizi tamamlamış durumdayız. Şu aşamada akrabalardan alınan donörler, vericiler dediğimiz nakil yapılabiliyor. Aynı zamanda beyin ölümü gerçekleşen hastalardan eğer organ nakli bağışı yapılmışsa, bu hastalardan da alıp yapabiliyoruz. En son yaptığımız bir hastada il dışında beyin ölümü gerçekleşen ve organ nakli ile organ bağışı yapmış bir hastayı gerçekleştirmiş olduk. Karaciğer oradan alınarak bizim hastanemize getirilerek ekibimizle beraber bu nakli de gerçekleştirdik. Artık hastanemizde rutin olarak uygulanabilir bir pozisyonda, bundan sonraki süreçte organ bağışı yapan hastalarımızda, beyin ölümü gerçekleştikten sonra yapabileceğiz. Yine canlı olarak organ bağışı yapan hastalarımızdan nakil yapabilmekteyiz. Her organ bir hayat kurtaran sloganıyla bu çalışma devam ediyor. Ben özellikle kişilerin, kendi çevrelerine organ bağışı konusunda tavsiyelerde bulunmalarını istiyorum” diye konuştu.