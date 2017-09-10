Karadenizli Kaymakam pamuk tarlasında

Kaymakam Çimşit ve beraberindeki ilçe protokolü sıcak havaya rağmen takım elbise ile pamuk topladı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine 9 ay önce atanan ve 15 gün sonra kayyum belediye başkanı olarak göreve başlayan Karadenizli Ömer Çimşit, renkli kişiliği ile bölge halkının sevgisini kazanıyor. İlçedeki bir program dönüşünde pamuk tarlasının yanında duran Kaymakam Çimşit ve beraberindeki protokol üyeleri, sıcak havaya rağmen yol kenarındaki pamuk tarlasına girdi.

Espriler havada uçuştu

Trabzonlu Kaymakam Çimşit, tarlada çalışan işçilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Çimşit’in esprili konuşmalarına işçilerin de cevap vermesi üzerine tarladakiler kahkahalara boğuldu. Elinde çuval, takım elbise ile pamuk toplayan kayyum Kaymakam Çimşit, bir yandan esprilere cevap verdi. Henüz açmamış pamuğu dalından koparan kaymakam Çimşit, “Bunları da alıyor muyuz” diye sordu. Alınmayacağını öğrenen Kaymakam Çimşit, esprileri art arda patlattı. Çimşit, önce “Soktun beni bahçeye ama zarar edeceksin” dedi. Daldaki pamukların aynı anda açmadığını öğrenen Çimşit, bu kez ise “Çekeceğiniz var kardeşim. Bizim fındık oldu mu hepsi oluyor. Hepsini birden topluyorsunuz. Hepsi birden açmıyor mu bu pamuklar” şeklinde konuştu.

Tarladaki işçilerden bazılarının kısa bir süre önce Ordu’ya giderek, fındık toplandığını söylemesi üzerine Kaymakam Çimşit ise fındık bahçelerinin pamuk tarlalarına göre daha yeşil olduğunu hatırlattı.

İşçiler şaşırdı

Kaymakam ve beraberindekileri takım elbiseli şahısları görünce şaşırttıklarını belirten işçiler ise “Biz sizi görünce, ‘bir sürü amele geldi’ diye düşündük. Maşallah diyerek, sevindik” dedi. Bunun üzerine kahkahalar atan protokol üyeleri ve Kaymakam Çimşit, “Kabul ediyorsanız tamam. Ama biz anlamayız. Yevmiyemize değerse devam edelim. Ama beğenmezsin bizim işçiliğimizi. Buradakilerin hepsi müdür, memur. Biz sizin kadar beceremeyiz. Üç faydamız olursa, 5 zararımız olmasın” cevabını verdi.

Çocuklar için okul uyarısı

Tarlada çalışan çocuk işçileri de gören Kaymakam Çimşit, esprili bir dille aileleri uyardı. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından çocukların okullara gönderilmesini isteyen Çimşit, “Biz gidiyoruz ama bir şartla. Okullar açılıyor. Buradaki çocuklar okula gidecek. Yoksa vallaha geliriz” diye konuştu.

Kaymakam Çimşit ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Halef Kete, Mahmut Şık, İlçe Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onurcan, İlçe Nüfus Müdürü Faysal Turan, SYDV Müdürü Mehmet Özbilek, Kütüphane Müdürü Zeynelabidin Güneş de tarlaya girerek pamuk topladı.

İki görevi de başarıyla yürütüyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması ile gözaltına alınarak tutuklanan Huzeyfe Citer’in yerine Viranşehir Kaymakamlığına Ömer Çimşit atanmıştı. 1 Aralık’ta yayımlanan 2016 Mülki İdare Kararnamesi ile Viranşehir Kaymakamı olan Çimşit, 15 gün sonra ise 12 Aralık’ta PKK-KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, tutuklanan BDP’li Belediye Başkanı Emrullah Cin’in yerine kayyum belediye başkanı olarak görevlendirildi. İlçede hem kaymakam hem de belediye başkanlığı yapan Çimşit, göreve başladığı 9 ay boyunca yaptığı birçok hizmetin yanı sıra bölge halkıyla ilişkileri ile de beğeni topluyor.