Karadenizliler Derneğinden Birecik Kaymakamına ziyaret

Şanlıurfa Karadenizliler Derneği Başkanı Nusrettin Doğu Tokdemir, Onursal Başkanı Nuray Olguner ve Yönetin Kurulu Üyesi Fevzi Bedir Erat, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi’yi ziyaret etti. Şanlıurfa’ya gelip burada yaşayan Karadenizlileri bir araya getirerek Karadeniz ile Şanlıurfa yöresine ait kültürleri tanımak amacıyla bu derneği kurduklarını belirten Şanlıurfa Karadenizliler Derneği Başkanı Nusrettin Doğu Tokdemir, dernek bünyesinde yaptıkları çalışmalar ve etkinlikler hakkında Kaymakam Kadir Perçi’ye bilgi verdi.

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ise, ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür ederek dernek çalışmalarında başarılar diledi.