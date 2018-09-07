Karaköprü Belediyerspor, Yomraspor’u konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonu 3. lig 1. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 2. haftasında kendi evinde Yomraspor’u konuk edecek. Yeni sezona Batman Petrolspor deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan kırmızı siyahlı ekip Yomraspor karşında ilk 3 puan almayı hedefliyor.

8 Eylül Cumartesi günü 11 Nisan Stadyumunda saat 15.30’da Trabzon temsilcisi Yomraspor’u konuk edecek olan Karbel Karaköprü Belediyespor zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı yönetiminde kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor’da, ligin ilk haftası olan Batman Petrolspor maçında sakatlanan Mehmet’in dışında eksik bulunmuyor. Kırmızı siyahlı ekibin yaklaşık 2 saat süren antrenmanını, Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Antrenman sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Batman Petrolspor deplasmanında alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Yomraspor maçından mutlak galibiyet almayı hedeflediklerinin belirten Aslan, “Yomraspor’u yeni ilk 3 puanımızı hanemize yazdırmayı hedefliyoruz. Yönetim olarak takıma ve teknik ekibimize inanıyoruz. Batman maçında kaçan üç puanı Yomraspor maçında telafi edeceğiz. İnşallah Karaköprü’müzü hak ettiği yere getireceğiz. Cumartesi günü 11 Nisan Stadyumunda saat 15.30’da oynanacak zorlu Yomraspor maçında tüm taraftarları davet etti” dedi.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yomraspor maçında üç puanı alacaklarını vurgulayarak, "Maç için hazırlıklarımızı tamamladık ve iyi hazırlandık. Geçen hafta üç puan için gittik ancak Batman gibi zorlu bir deplasmandan iyi oyun ve bir puanla dönmek de iyi bir sonuçtur. Bu hafta tek hedefimiz galibiyet ve futbolcularımın bu galibiyeti alacağına inanıyorum" diye konuştu.