Karaköprü Belediyespor Batman’dan 1 puanla döndü

ligde sezonun ilk maçında zorlu Batman Petrolspor deplasmanından 1 puanla döndü.

TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor, 2018-2019 sezonunun ilk maçında deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanırken, Karbel Karaköprü Belediyespor sezona 1 puanla merhaba dedi. Kırmızı siyahlı ekibin golünü 87. dakikada penaltıdan Batuhan Er kaydetti. Maça her iki takım da kontrollü başlarken, karşılıklı ataklarla gol girişiminde bulundular. İlk yarıda girilen ataklardan sonuç alınamayınca ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında Batman Petrolspor 53. dakikada Nurullah Dağaşan ile golü bularak öne geçti. Yediği golün ardından iyi bir oyun sergileyerek rakibi kendi sahasına hapseden Karbel Karaköprü Belediyespor birçok fırsattan yararlanamazken, 86. dakikada ceza sahası içinde Batman Petrolsporlu futbolcunun topa elle temas etmesi sonucu Karaköprü ekibi penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan yeni transfer Batuhan Er topu ağlara yollayarak beraberliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı. Karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor yöneticileri Mithat Şaka, Mevlüt Keklik, Şıh Müslüm Korkmaz, Kemal Şimşek, Sait Toprak, Kemal Polat, Yaşar Aksoy ve Hamza Bayer de tribünden takip etti. Maç sonu açıklama yapan Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı sıcak havada geçen bir maç olduğunu belirterek, 90 dakika iyi mücadele ettiklerini kaydetti. Yozgatlı, "Güzel bir maç oldu, gerçekten zorlu bir rakibe karşı deplasmanda oynadık. Takımımız güzel bir mücadele örneği sergiledi sadece final paslarını yapmakta sıkıntı çektik. Rakibimize pozisyon fırsatı vermedik, sadece bir kez geldiler o da gol oldu. İnşallah 3 puan açılışını önümüzdeki hafta sahamızda yapacağız. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Karbel Karaköprü Belediyesporlu futbolcu Emre Demir ise zorlu bir rakiple oynadıklarını ifade ederken, sezon öncesi yaptıkları iyi çalışmanın karşılığını almak istediklerini kaydetti. Demir, "Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. İyi oynadık ve 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum ancak deplasmanda alınan 1 puan da her zaman iyidir. İnşallah önümüzdeki maçlarda eksiklerimizi kapatıp daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 2. haftasında önümüzdeki hafta sahasında Yomraspor’u konuk edecek.