Karaköprü Belediyespor gol olup yağdı

lig'in 4. haftasında sahasında Erzinspor Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 4. hafta maçında Erzin Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. 11 Nisan Stadyumunda oynanan maçta Karaköprü ekibinde 4 gol atan forvet Batuhan Er farklı galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Maça Karbel Karaköprü Belediyespor hızlı başlarken 5. dakikada Batuhan Er perdeyi açan golü kaydederek takımını öne geçirdi. Devre bitmek üzereyken Yeldar Yamaç'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Batuhan kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. İlk yarıyı Karaköprü ekibi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor 47. dakikada Batuhan Er ile farkı üçe çıkarttı. 53. dakikada Hakan Albayrak yaptığı düzgün vuruşla farkı 4'e çıkarırken, 62. dakikada Batuhan Er attığı kafa golüyle kendisinin dördüncü takımının 5. golünü kaydetti. Karaköprü ekibi bu gollerden sonra maçı rölantiye alırken Erzin Belediyespor'un tek golü 72. dakikada Volkan Yılmaz'dan geldi. Başka gol olmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşmadan 5-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

11 Nisan Stadyumunda oynanan maçı Karbel Karakörpü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu tam kadro takip etti.

Karbel Karaköprü Belediyespor bu sonuçla TFF 3. lig 1. grupta 4 puana ulaşırken, haftaya Körfez FK ile deplasmanda oynayacak.