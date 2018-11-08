Karaköprü Belediyespor gözünü Silivri'ye dikti

Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karbel Karaköprü Belediyespor, 12. hafta maçında Silivrispor ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Harran Üniversitesi sahasında hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Silivri deplasmanından galip gelerek üç puanın sahibi olmak ve üst sıralara tırmanmak istiyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı, bir haftalık aranın ardından tekrar lige döndüklerini ve bu arayı iyi değerlendirerek sıkı bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydetti. Yozgatlı, "Önceki hafta Nevşehir gibi güçlü bir rakibi mağlup ettik ve geçen hafta bay geçtik. Silivri maçına iyi hazırlandık ve inşallah pazar günü oradan 3 puanı alıp geleceğiz" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un Silivrispor deplasmanında oynayacağı maç, 11 Kasım Pazar günü Silivri Stadında 13.30'da başlayacak.