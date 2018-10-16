Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını tamamladı

TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligde 8. hafta maçında yarın sahasında konuk edeceği Kozan Belediyespor maçının hazırlıklarını Harran Üniversitesi tesislerinde hazırlıkları tamamladı. Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, "Lige biraz sıkıntılı başladık ama daha sonra üst üste aldığımız üç galibiyetle ligde iyi bir konuma geldik. Cumartesi günü maalesef Artvin'de mağlubiyet aldık. İnşallah yarın oynayacağımız maçta futbolcularımız iyi bir mücadele örneği sergileyerek galip gelecekler. Bu arada tesislerimiz bakımda olduğu için antrenman yapmamız için sahalarını bize açan Harran Üniversitesi Rektörümüze ve yetkililere çok teşekkür ediyoruz" dedi. Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı ise Artvin'de işlerin istedikleri gibi gitmediğini ve bir türlü golü bulamadıklarını aktararak, "O maç artık geride kaldı. Kozan maçıyla beraber yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. İnşallah alacağımız galibiyetle bu maçı da telafi etmiş oluruz" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un çarşamba günü Kozan Belediyespor ile 11 Nisan Stadyumunda oynayacağı maç saat 14.00'de başlayacak. Maçı Kayseri Bölgesi hakemi Özgür Reha Alıcı yönetecek.