Karaköprü Belediyespor Nevşehir'i konuk edecek

Karbel Karaköprü Belediyespor cumartesi günü Nevşehir Belediyespor'u Siverek'te ağırlayacak.

TFF 3. lig'de mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor, 1. grupta ligin 10. hafta maçında Nevşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekibi Tire 1922 Spor deplasmanında önemli bir puan alan Karaköprü ekibi, Cumartesi günü bir diğer güçlü rakibi Nevşehir Belediyespor'u mağlup ederek üst sıralara tırmanmak ve çıkışa geçmek istiyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı, maç için hazırlıklarını tamamladıklarını ve sadece galibiyete odaklandıklarını dile getirerek, "Nevşehir gerçekten kaliteli ve tecrübeli bir takım. Ancak bizim de iyi bir takım olduğumuza inanıyorum ve bu maçtan galip gelerek yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Geçen hafta Tire gibi bir deplasmandan önemli bir puan aldık. Hazırlıklarımızı tamamladık İnşallah Siverek'te taraftarımızın da desteğiyle galip geleceğiz" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacağı maç 27 Ekim Cumartesi günü Siverek Fırkan Tüysüz Stadında oynanacak ve 13.30'da başlayacak.