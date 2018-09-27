Karaköprü Belediyespor seri peşinde

ŞANLIURFA (İHA) Geçen hafta evinde Erzin Belediyespor'u yenen Karbel Karaköprü Belediyespor, pazar günü deplasmanda Körfez FK'yı da yenerek seri yakalamak istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 5. Haftasında Kocaeli deplasmanında Körfez FK'ya konuk olacak. Geçen hafta Erzin Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdıran Kırmızı Siyahlı ekip, Körfez FK maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı, Erzin Belediyespor karşında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Geçen hafta kendi evimizde Erzin Belediyespor karşısında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Pazar günü deplasman Körfez FK'yı yenerek ilk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz” dedi.

Erzin Belediyespor karşısında alınan galibiyet takıma ilaç gibi geldiğini ifade eden Şanlıurfalı genç file bekçisi Ebubekir Elihoş, “Kötü gidişin ardından, Erzin karşısında aldığımız galibiyet bize ilaç gibi geldi. İyi bir takım olmamıza rağmen bir türlü istediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyorduk. Erzin karşısında gerçek gücümüzü ortaya koyduk. Körfez maçında da iyi oynumuzu sahaya yansıtarak 3 puan la dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un antrenmanı, yönetim kurulu üyeleri, Necati Topal, Mustafa Kemal Polat, Hamza Bayer, Ahmet Badıllı ve Ferit Çakmaklı takip ederken, Ferit Çakmaklı antrenman sonrası teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.