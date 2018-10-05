Karaköprü Belediyespor seri peşinde

Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor Pazar günü sahasında oynayacağı Nazilli Belediyespor maçından galip gelerek serisini sürdürmek istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grupta yer alan Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligde 6. Hafta maçında Pazar günü sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak. İki haftadır farklı galibiyetler alan kırmızı siyahlı ekip bu maçtan da galip ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor'da tek hedef bu maçtan da galip ayrılarak üst sıralara tırmanmak olarak belirlendi. Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı iki haftadır güzel galibiyetler aldıklarını ve Nazilli maçında da kazanarak çıkışı sürdürmek istediklerini kaydetti. Yozgatlı, “Nazilli Belediyespor kaliteli kadroya sahip iyi bir ekip. Biz de iki maçtır umut vaat eden performans sergiliyoruz. İki maçta aldığımız farklı galibiyetlerle moral bulduk ve bu maça da o moral ve motivasyonla çıkacağız. İnşallah galip gelerek serimizi sürdürür, taraftarımızı sevindiririz” dedi. Kırmızı siyahlı ekibin genç defans oyuncusu Ali Sabuncu ise ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatarak lige kötü başladıklarını ancak bundan sonra alacakları galibiyetlerle ligin sonunda mutlu sona ulaşacaklarını aktardı. Karaköprü Belediyesporlu futbolcu Mert Sarı lige biraz talihsiz başladıklarını ifade ederek son iki hafta önemli galibiyetler aldıklarını söyledi. Mert Sarı, “Nazilli maçıyla beraber galibiyetlerimizi sürdürerek bundan sonra Karaköprü ismini daha üst sıralara taşımak için çalışacağız” diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un 7 Ekim Pazar günü Nazilli Belediyespor ile oynayacağı maç 11 Nisan Stadyumunda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak.