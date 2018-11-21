Karaköprü Belediyespor Velimeşe'ye hazırlanıyor

lig'de 14. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. lig 1. grupta yer alan Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı. Kırmızı siyahlı ekip Gebzespor maçında alınan galibiyetin moraliyle antrenmanlarını sürdürürken, Velimeşespor deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı Gebzespor maçında iyi bir mücadele örneği sergileyerek galip geldiklerini kaydetti. Yozgatlı, "Sahamızdaki ilk maçta taraftarımızın da güzel desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Artık o maçı geride bırakıp Ergene Velimeşespor maçına odaklandık ve çalışmalarımıza başladık. Zorlu bir deplasmana gideceğiz ancak oradan galibiyetle dönecek güçteyiz. İnşallah istediğimiz sonucu alıp döneriz" dedi.

Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapılırken, idmanı Karbel Karaköprü Belediyespor 2. Başkanı Mithat Şaka ve yöneticiler Ahmet Badıllı ile Necati Topal da takip etti.