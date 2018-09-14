Karaköprü Belediyespor yönetiminden moral ziyareti

Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. ligde 3. Hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Büyükçekmece Tepecikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan idmanda Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri takıma moral vermek için antrenmanı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, “Geçen hafta bir kaza yaşayarak sahamızda bariz hatalar nedeniyle bir mağlubiyet aldık. Sezonun başı tabi ki telafi edilebilir ancak sahamızda alacağımız bir mağlubiyet ileride sıkıntı yaşatabilir. İyi bir takımımız var ve ilerleyen haftalarda inşallah bunu sahaya da yansıtacağız. İnşallah Pazar günü oynayacağımız Tepecik maçından da iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum” dedi.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı ise geçen hafta kötü bir mağlubiyet aldıklarını ve bu hafta onun telafisini yapmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, “Yomraspor maçında oyun üstünlüğü bizdeydi ama çok basit hatalardan goller yedik ve maalesef mağlup olduk. İnşallah bu hatalardan ders çıkarıp sahada daha çok koşan ve daha az hatayla oynayan bir takım olacağız. Bu hafta da Büyükçekmece Tepecik deplasmanında alacağımız iyi bir sonuç bizi son derece motive edecektir. İnşallah galip gelerek yönetimimize ve taraftarımıza güzel bir hediye vereceğiz” diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. lig 1. grupta 3. Hafta maçında Pazar günü saat 16.30'da Büyükçekmece Tepecikspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.