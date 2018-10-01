Karaköprü Belediyespor'dan farklı galibiyet

Karbel Karaköprü Belediyespor, deplasmanda Körfez SK'yi 4-0 mağlup ederek, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

TFF 3. lig 1. grupta yer alan Karbel Karaköprü Belediyespor 5. hafta maçında deplasmanda Kocaeli ekibi Körfez Futbol Kulübü ile karşılaştı. Maçtan 4-0 galip ayrılan Karaköprü ekibi ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı deplasmanda güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, "Maçın başında bulduğumuz gollerle oyunun gidişatını tayin ettik. Rakibimizin gençlerden kurulu bir kadrosu var ancak biz de oyun disiplininden kopmadan mücadele ettik ve istediğimiz sonucu aldık. Önemli olan bundan sonra da bu doğrultuda mücadele ederek galibiyetlerimizi sürdürmektir. İnşallah gelecek hafta sahamızda Nazilli maçından da galibiyetle ayrılarak çıkışımızı sürdürürüz. Futbolcu arkadaşlarımı mücadelelerinden ve aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor gelecek hafta kendi sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak.