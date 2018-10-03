Karaköprü çarşı projesinde sona doğru

Karaköprü Belediyesi ve Karaköprü İlçe Kaymakamlığı'nın hem ilçedeki çarşı ihtiyacını gidermek hem de dezavantajlı vatandaşları iş hayatına teşvik etmek amacıyla Çankaya mahallesinde hayata geçireceği çarşı projesinde sona doğru gelindi. Bin 715 metrekare alan üzerine kurulan ve tamamlandığında içerisinde aktar, züccaciye, kurutulmuş sebzeci, telkari dükkanı, sahaf, kırtasiye, ayakkabı tamircisi, cafe ve restoran gibi dükkanların olacağı çarşıda dükkanların boyutu 14, 22, 32 ve 42 metrekare arasında değişirken, bu projeyle vatandaşların birçok ihtiyacını giderecek işletmeler yer alacak.

Proje kısa süre içerisinde bitirilip vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Proje ile ilgili konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çarşı projesine önem verdiklerini ve bunun örnek bir proje olacağını kaydetti. Baydilli, “Bu projeyle hem ilçemizdeki çarşı ihtiyacını bir nebze gidereceğiz hem de dezavantajlı vatandaşlarımızın kendi işlerini yapmalarına yardımcı olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor ve bitme aşamasına geldik. İnşallah kısa süre sonra açılışını yaparak bu güzel, otantik çarşımızı ilçemizin hizmetine sunacağız. Projeyle ilgilenen ve emeği olan ilçe kaymakamımız Ahmet Yıldız'a da çok teşekkür ediyorum. Çarşı projemiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.