Karaköprü çevre düzenlemesinde sona gelindi

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Büyükşehir olarak yeşile büyük önem veriyoruz, suyun olduğu her yerde bir güzellik bir serinlik var" dedi. Akpınar dere peyzaj çalışması ile Karaköprü ilçesine daha güzel bir görünüm kazandıracağını belirten Çiftçi, "Akpınar dere peyzaj çalışmalarında Karşıyaka Mahallesine söz verdiğimiz gibi güzel bir şelaleye Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olarak imzayı atmış bulunuyoruz. Çok az eksiği kaldı. Bu eksiklikleri gerek daire başkanımız ve gerek şube müdürlüğümüz tarafından kısa süre içerisinde giderecektir. Su hayattır. Suyun olduğu her yerde bir güzellik bir serinlik var. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı gerek Gap Vadisi projesiyle gerekse Halil-ür Rahman şehir ormanı projesiyle Şanlıurfa’ya yeşil alan, sosyal alanları kazandıracak ve suyu insanlarımızla buluşturacağız. İnsanımız hizmetin en iyisine layık. Şehrimize kazandırmış olduğumuz dere peyzaj çalışmamız Karaköprü ilçesi Karşıyaka mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Yeşil alan çalışmalarımız devam ediyor”

Çiftçi, yeni projeleri şehre kazandırmayı sürdürdüklerini belirterek, "Ekip ruhu içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımızın bu mekanları güzel ve dikkatli kullanması lazım, çocukların tehlikelere karşı korunması için korkuluklar yapılıyor ve gerekli tedbirleri alınıyoruz. İnsanların sağlığı, mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Karaköprü günden güne güzelleşiyor, yeni yeşil alanlarla Gap Vadisi projeleri Karaköprü’ye kadar geliyor. Haliliye ilçesi Karaköprü ilçesi bu projelerle toplam 3400 dönüm yeşil alana kavuşacaktır. Yeni yeşil alanlar şehrimize apayrı bir çehre kazandıracak" diye konuştu.