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Karaköprü Doğukent'e okuma evi kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi eğitim hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Doğukent Mahallesine okuma evi kazandırıyor.


Gençliğe ve eğitime önem veren Karaköprü Belediyesi, ilçeye yeni okuma evleri kazandırmaya devam ediyor. Doğukent Mahallesinde parkının içinde faaliyet verecek olan okuma evinde gençler, sessiz ve rahat bir ortamda kitap okuyabilecek ve ders çalışabilecek. Bir toplumun inşasında en önemli görevi eğitimli bireylerin olduğunu belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Biz vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra eğitime de katkı sağlamayı kendimize görev sayıyoruz. Çünkü bir toplumun gelişmişliğini eğitimli bireylerinin fazla olması belirler. Biz de gençlerimizin daha çok okuması, araştırması ve derslerini yapacak ortam bulması için okuma salonları yapıyoruz. Doğukent Mahallemizde okuma salonu eksikliğini gidermek adına parkımızın içindeki yapıyı restore ederek okuma salonuna çevirdik ve kısa süre sonra gençlerimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz her mahallemize birer okuma salonu kazandırmak ve gençlerimizi daha fazla kitapla buluşturmaktır" diye konuştu.


Karaköprü Belediyesi daha önce de Atakent ve Esentepe Mahallelerinde okuma evleri inşa ederek gençlerin hizmetine sunmuştu.

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