Karaköprü kırsalında sentetik çim sahalar yükseliyor

Geçen ay temeli atılan Büyük Salkım Mahallesindeki sentetik çim sahanın yapımında sona gelindi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gençliğe ve spora yatırım yapmak için kırsaldaki gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Başkan Baydilli'nin talimatıyla toplu taşımalı eğitimin olduğu kırsal mahallelerde sentetik çim sahalar yapılarak kırsaldaki gençlerin spor yapması sağlanıyor.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Büyük Salkım kırsal mahallesinde geçtiğimiz ay temeli atılan sentetik çim sahanın yapımında sona gelindi. Kısa süre sonra tamamlanacak olan sentetik çim saha açılışı yapılarak kırsaldaki gençlerin hizmetine sunulacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsalda hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek özellikle gençlere önem verdikleri için gençliğe de yatırım yaptıklarını kaydetti .

Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz ve gelecek umudumuzdur. Gençlere ve gençliğe yönelik hizmetlerimiz her zaman devam edecektir. Kırsaldaki gençlerimizin spor yapabilecekleri alan oluşturmak adına sentetik çim sahalar yapıyoruz. Büyük Salkım mahallemizdeki sahamızın da temelini atmıştık ve kısa sürede bitme aşamasına getirdik. İnşallah kısa süre sonra sahamızı tamamlayıp buradaki ve çevre mahallelerdeki gençlerin hizmetine sunacağız. Sentetik çim sahamız mahallemizdeki ve çevre mahallelerdeki gençlere hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi tarafından toplu taşımalı eğitimin olduğu tüm kırsal mahallelerde sentetik çim saha yapımına devam edilecek.